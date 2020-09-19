В Раде назвали главный риск для Киева при остановке «Северного потока-2»

Если властям США удастся заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», то следующей целью Вашингтона станет развал украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Загородний. Его словам приводятся на сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Америка не скрывает, что борьба с «Северным потоком» имеет своей целью захватить европейский рынок газа, заместив российский газ своим сжиженным газом. <...> Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока ‒ 2», наша ГТС станет следующей целью американских корпораций», — заявил он.

Произошедший на Украине майдан, который, по его словам, был организован США, преследовал не только политические, но и экономические цели. В результате тех событий американцы «захватили власть на Украине», считает Загородний. Установление проамериканского режима теперь позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу, добавил он.

Политик отметил, что украинская ГТС, построенная еще в СССР, не вечна, и ее ресурс давно уже на пределе. «И ей помогут бесславно закончить свои дни. Поверьте, тот же глава «Нафтогаза» [Андрей] Коболев, перед тем как уехать к маме за океан, приложит все усилия к этому. Он уже прилагает», ‒ заключил депутат.

Материал дополняется.