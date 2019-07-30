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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,62%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Чайка заявил о закупках иностранного оборудования для ОПК вопреки запрету

В оборонной сфере остается нерешенной проблема импортозамещения, предприятия ОПК продолжают закупать иностранное оборудование за счет средств бюджета. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка во время выступления на коллегии надзорного ведомства, передает корреспондент РБК.

«По-прежнему выявляются факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджетных средств иностранного оборудования, аналоги которого производятся в России», — сказал он.

Его первый заместитель Александр Буксман, в свою очередь, добавил, что такие случаи необходимо пресекать. Он отметил, что зачастую на предприятиях ОПК выявляются фирмы-однодневки. Буксман сообщил, что не соблюдаются и сроки выполнения различных работ, в связи с чем он призвал активизировать надзорные мероприятия.

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«Вне поля зрения контролирующих органов остаются вопросы обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения», — добавил Буксмана.

Он также отметил, что контроль строительства, реконструкции и ремонта специальных военных и других объектов инфраструктуры Минобороны выявил многочисленные нарушения при выполнении контракта участниками гособоронзаказа. Тем не менее он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.

Теги: Юрий Чайка, оборонно-промышленный комплекс, импортозамещение
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