Свергнутый президент Туниса умер в Саудовской Аравии

Зин аль-Абидин Бен Али, бежавший из Туниса после победы второй «жасминовой революции», умер в эмиграции в возрасте 83 лет

Зин аль-Абидин Бен Али (Фото: Hassene Dridi / AP)

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али умер в предоставившей ему политическое убежище Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката семьи покойного.

Бен Али пришел к власти в 1987 году после свержения режима пожизненного президента Хабиба Бургибы. Организованный занимавшим пост премьер-министра Бен Али переворот прошел бескровно и получил название «жасминовая революция». В 1989 году в Тунисе прошли выборы президента, единственным кандидатом на которых был Бен Али, собравший практически все голоса. В 1994 году ситуация повторилась, в 1999 и 2004 годах к участию в выборах были допущены еще несколько кандидатов, однако Бен Али каждый раз побеждал с результатом более 90% голосов.

В 2009 году Бен Али, в поддержку которого, по официальным данным, было отдано около 90% голосов, был в пятый раз переизбран президентом Туниса. Однако уже в 2010 году в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки главы государства.

В январе 2011 года Бен Али был вынужден бежать из страны. Победа протестующих стала известна как вторая «жасминовая революция».