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PayPal $135 (+17,14%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Anthem $371 (+26,21%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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Избирком Туниса назначил дату выборов после смерти президента

Избирательная комиссия Туниса назначила досрочные президентские выборы на 15 сентября после смерти лидера страны Бежи Каида ас-Себси. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Первоначально их планировали провести 17 ноября. Временно исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер.

Бежи Каида ас-Себси скончался в возрасте 92 лет. С июня его трижды госпитализировали, в последний раз — с осложнениями после внезапного недомогания.

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Ас-Себси родился в 1926 году, когда Тунис еще был колонией Франции. Он получил образование в Париже, после чего занимался адвокатской деятельностью в Тунисе. 

В 1956 году, после того, как страна получила независимость, Ас-Себси стал советником премьер-министра. Впоследствии он занимал разные должности. В частности, был послом во Франции и главой тунисского МИДа.

Он занимал пост главы государства с 2014 года. Ранее он был премьер-министром.

Теги: Тунис, Избирком, президентские выборы
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Президента Туниса госпитализировали
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