Избирком Туниса назначил дату выборов после смерти президента

Избирательная комиссия Туниса назначила досрочные президентские выборы на 15 сентября после смерти лидера страны Бежи Каида ас-Себси. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Первоначально их планировали провести 17 ноября. Временно исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер.

Бежи Каида ас-Себси скончался в возрасте 92 лет. С июня его трижды госпитализировали, в последний раз — с осложнениями после внезапного недомогания.

Ас-Себси родился в 1926 году, когда Тунис еще был колонией Франции. Он получил образование в Париже, после чего занимался адвокатской деятельностью в Тунисе.