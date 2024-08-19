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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко допустил «ликвидацию» Зеленского спецслужбами Украины

Лукашенко: Зеленского как «предателя» могут устранить спецслужбы Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко считает, что Зеленский надеется «радоваться» жизни в будущем, но для украинцев он будет «предателем» и его могут ликвидировать, например, по приказу главы ГУР Украины Буданова
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президента Украины Владимира Зеленского в связи со сменой власти в США могут ликвидировать украинские спецслужбы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью «России 1», передает БЕЛТА.

Он сообщил, что предупреждал украинского коллегу о последствиях изменений в руководстве США и призывал строить отношения Киева и Минска исходя «из наших интересов и принципов», однако Зеленский не понимает такой позиции.

«Это ж в голову не вложишь, если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику, и ты к этому не готов. А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: «Вот особнячок свободный, за эти деньги купи». И он будет там с Аленой (супругой Еленой Зеленской. — РБК) сидеть и с детишками радоваться. Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. — РБК) пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер назвал Зеленского наряду с экс-руководителем Украины Петром Порошенко ответственными за происходящий военный конфликт. «Эту войну начали оголтелые, националистичные политики», — сказал он и добавил, что Зеленский, будучи «неопытным», не мог отойти от политики, начатой Порошенко.

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При этом Лукашенко отметил, что Украина уже прошла этап «денацификации», которая была заявлена Владимиром Путиным как одна из целей военной операции. «Есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал политик.

Конфликт России и Украины он назвал «драчкой» и обосновал необходимость переговоров возможностью избежать эскалации. В продолжении боев, уверен Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».

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25 января 1978 года
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