Лукашенко допустил «ликвидацию» Зеленского спецслужбами Украины

Лукашенко считает, что Зеленский надеется «радоваться» жизни в будущем, но для украинцев он будет «предателем» и его могут ликвидировать, например, по приказу главы ГУР Украины Буданова

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президента Украины Владимира Зеленского в связи со сменой власти в США могут ликвидировать украинские спецслужбы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью «России 1», передает БЕЛТА.

Он сообщил, что предупреждал украинского коллегу о последствиях изменений в руководстве США и призывал строить отношения Киева и Минска исходя «из наших интересов и принципов», однако Зеленский не понимает такой позиции.

«Это ж в голову не вложишь, если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику, и ты к этому не готов. А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: «Вот особнячок свободный, за эти деньги купи». И он будет там с Аленой (супругой Еленой Зеленской. — РБК) сидеть и с детишками радоваться. Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. — РБК) пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер назвал Зеленского наряду с экс-руководителем Украины Петром Порошенко ответственными за происходящий военный конфликт. «Эту войну начали оголтелые, националистичные политики», — сказал он и добавил, что Зеленский, будучи «неопытным», не мог отойти от политики, начатой Порошенко.

При этом Лукашенко отметил, что Украина уже прошла этап «денацификации» , которая была заявлена Владимиром Путиным как одна из целей военной операции. «Есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал политик.

Конфликт России и Украины он назвал «драчкой» и обосновал необходимость переговоров возможностью избежать эскалации. В продолжении боев, уверен Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».