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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко рассказал, с чего могут начаться переговоры России и Украины

Лукашенко: переговоры России и Украины должны начаться с соглашений в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Мирные переговоры Москвы и Киева необходимо начать со Стамбульских соглашений, считает Лукашенко. Стороны достигли их весной 2022 года, среди условий — нейтралитет Украины и обеспечение этого статуса гарантами, в том числе Россией
Александр Лукашенко и журналист Евгений Попов
Александр Лукашенко и журналист Евгений Попов (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Переговоры по урегулированию конфликта России и Украины следует начать со Стамбульских соглашений, которые стороны выработали весной 2022 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1».

«Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос китайцы, бразильцы и прочие задают: «Ну сели за стол переговоров, с чего начать?» И он [президент России Владимир Путин] правильно, от земли, умно предложил: «Давайте начнем, на чем закончили в Стамбуле». Давайте развернем тетрадку эту, где подписались, парафировали фактически переговорщики», — сказал он (цитата по БелТА).

Лукашенко отметил, что «на земле ситуация изменилась», однако возможность этот вопрос обсудить на переговорах есть.

Делегации России и Украины вели переговоры по урегулированию конфликта весной 2022 года в Стамбуле. Им удалось достичь прогресса в составлении проекта мирного соглашения, однако этот процесс заморозили после сообщений мировых СМИ и украинских властей об обнаружении тел мирных жителей в городе Буча в Киевской области. Минобороны России назвало публикации провокацией и фейком.

После этого Москва неоднократно предлагала возобновить переговоры, однако Киев заявил об изменении отношения к этому процессу украинцев после событий в Буче и отказался от диалога до вывода российских войск.

В июне 2023 года Путин продемонстрировал «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», датированный 15 апреля 2022-го. Предполагалось, что документ будет закреплен в украинской Конституции. Согласно выдержкам из этого соглашения, которые публиковал ТАСС, там зафиксирован нейтралитет Украины и обеспечение этого статуса странами-гарантами (Россией, США, Францией, Великобританией и Китаем). В приложении к документу перечислялись виды и количество военной техники в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По словам Путина, после отвода российских войск от Киева украинские власти «выбросили это все на свалку истории», но при этом Россия «никогда не отказывалась от ведения переговоров».

The Wall Street Journal писала, что среди условий Стамбульского соглашения было признание Крыма частью России и дальнейшее определение статусов ДНР и ЛНР в ходе личных переговоров. В Кремле указывали, что этот проект устарел, так как поменялись условия завершения конфликта и изменились юридические статусы территорий. В 2024 году Путин предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, а также снять санкции. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

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Россия Украина Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Военная операция на Украине соглашения Стамбул
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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