Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Британии
Россия ввела персональные санкции против 32 представителей аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур Великобритании за «враждебную линию» в отношении Москвы, заявили в российском МИДе.
«Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса коллективного Запада», — отметили в ведомстве.
В частности, под ограничения попали Хелен Элизабет Кларк, Робин Кристиан Говард Ниблетт, Стюарт Годфри Попэм, Теренс Джеймс Оʼнил, Найджел Элтон Шайнволд, Бронвен Мария Мэддокс из британского Королевского института международных отношений Chatham House, а также Дэниел Лафаидни и Николас де Педро из аналитической некоммерческой организации Institute for Statecraft (обе структуры признаны нежелательными организациями в России).
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