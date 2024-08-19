 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Британии

Сюжет
Война санкций
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Россия ввела персональные санкции против 32 представителей аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур Великобритании за «враждебную линию» в отношении Москвы, заявили в российском МИДе.

«Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса коллективного Запада», — отметили в ведомстве.

В частности, под ограничения попали Хелен Элизабет Кларк, Робин Кристиан Говард Ниблетт, Стюарт Годфри Попэм, Теренс Джеймс Оʼнил, Найджел Элтон Шайнволд, Бронвен Мария Мэддокс из британского Королевского института международных отношений Chatham House, а также Дэниел Лафаидни и Николас де Педро из аналитической некоммерческой организации Institute for Statecraft (обе структуры признаны нежелательными организациями в России).

Материал дополняется

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Великобритания санкции
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:23
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Пятеро пожарных попали в реанимацию из-за тушения пожара в ПролетарскеОбщество, 16:20
Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с начала годаИнвестиции, 16:14
Крупнейший оружейный концерн ФРГ подешевел из-за сокращения помощи ВСУПолитика, 16:11
Зеленский сообщил об обсуждении с Сырским ракетной программы УкраиныПолитика, 16:06
Форвард Онугха заявил, что датский клуб отпустит его в сборную РоссииСпорт, 15:55
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немкуОбщество, 15:49
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:43
Россия ввела санкции против 32 аналитиков из БританииПолитика, 15:42
Tesla Cybertruck доступен в России. Все подробности и ценыАвто, 15:41
В Италии во время торнадо затонула суперъяхта BayesianОбщество, 15:38
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 15:29
Telegraph узнала, почему США не ответили на запрос об ударах по РоссииПолитика, 15:27