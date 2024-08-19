ВЦИОМ узнал, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США

Согласно исследованию ВЦИОМа, на выборах президента США 37% россиян отдали бы свой голос Трампу, а 8% — Харрис. 40% респондентов сказали, что не пошли бы голосовать

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37% россиян проголосовали бы за Дональда Трампа, 8% — за Камалу Харрис, если бы у них была возможность принять участие в выборах президента США, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Кроме того, 40% респондентов не пошли бы на выборы и 15% затруднились с ответом на поставленный вопрос.

По данным социологов, за предвыборной гонкой в США с разной степенью вовлеченности следят 55% опрошенных россиян, а совсем не интересуются ходом избирательной кампании 44%. Почти одинаково часто проявляют интерес к предстоящему голосованию как мужчины (57%), так и женщины (53%). В исследовании также говорится, что больше всего наблюдают за политической обстановкой в США респонденты старше 60 лет (66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%) и россияне с высшим образованием (63%).

Сторонников Трампа оказалось больше среди россиян в возрасте 18–24 лет (56%) и граждан с хорошим материальным положением (42%), а поддерживающих Харрис — среди активных интернет-пользователей (11%), сообщили во ВЦИОМе. Там не привели полных данных, как были распределены ответы в каждой группе респондентов, и не уточнили, что считается «хорошим материальным положением».

По данным ВЦИОМа, респонденты говорили о большей симпатии к Харрис, чем к действующему президенту США Джо Байдену. Результаты опроса в июле показали, что за последнего проголосовали бы 4% россиян, что в два раза меньше, чем за нового кандидата от Демократической партии.