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Политика ,  
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Кандидат Харрис в вице-президенты анонсировал дебаты с Вэнсом

Кандидат в вице-президенты США Уолтц анонсировал дебаты с Вэнсом 1 октября
Предварительно дебаты пройдут 1 октября в Нью-Йорке, их будут транслировать на телеканале CBS. Вэнс пока не объявил о своем согласии на участие

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, которого кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выдвинула на пост вице-президента, согласился на дебаты с претендентом на ту же должность от республиканцев Джей Ди Вэнсом. Об этом он написал в X.

Так губернатор прокомментировал публикацию телеканала CBS, в которой тот сообщил, что предложил кандидатам в вице-президенты провести дебаты в Нью-Йорке 17, 24 сентября, 1 или 8 октября.

«Увидимся 1 октября, Джей-ди (Джеймс Дэвид. — РБК)», — написал он.

Трамп и Харрис договорились о теледебатах
Политика
Камала Харрис

Джей Ди Вэнса своим вице-президентом выбрал кандидат в главы государства от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп. Ему 40 лет, он занимает пост сенатора от штата Огайо.

Харрис назвала Уолтца своим напарником по предвыборной гонке в день, когда ее выдвинули демократы в начале августа. Ему 60 лет, губернатором Миннесоты он стал в 2019 году. До этого, с 2006 года, был членом палаты представителей, куда неоднократно переизбирался.

Харрис и Трамп ранее также договорились о проведении предвыборных дебатов. Они пройдут 10 сентября на телеканале ABC.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Изначально кандидатом от демократов на них должен был быть действующий президент США Джо Байден. Однако 21 июля он вышел из гонки и поддержал Харрис.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тим Уолц Джеймс Дэвид Вэнс предвыборные дебаты
Вэнс Джеймс Дэвид фото

Вэнс Джеймс Дэвид

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
Уолц Тим фото

Уолц Тим

губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты США
6 апреля 1964 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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