Кандидат Харрис в вице-президенты анонсировал дебаты с Вэнсом

Предварительно дебаты пройдут 1 октября в Нью-Йорке, их будут транслировать на телеканале CBS. Вэнс пока не объявил о своем согласии на участие

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц, которого кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выдвинула на пост вице-президента, согласился на дебаты с претендентом на ту же должность от республиканцев Джей Ди Вэнсом. Об этом он написал в X.

Так губернатор прокомментировал публикацию телеканала CBS, в которой тот сообщил, что предложил кандидатам в вице-президенты провести дебаты в Нью-Йорке 17, 24 сентября, 1 или 8 октября.

«Увидимся 1 октября, Джей-ди (Джеймс Дэвид. — РБК)», — написал он.

Джей Ди Вэнса своим вице-президентом выбрал кандидат в главы государства от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп. Ему 40 лет, он занимает пост сенатора от штата Огайо.

Харрис назвала Уолтца своим напарником по предвыборной гонке в день, когда ее выдвинули демократы в начале августа. Ему 60 лет, губернатором Миннесоты он стал в 2019 году. До этого, с 2006 года, был членом палаты представителей, куда неоднократно переизбирался.

Харрис и Трамп ранее также договорились о проведении предвыборных дебатов. Они пройдут 10 сентября на телеканале ABC.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Изначально кандидатом от демократов на них должен был быть действующий президент США Джо Байден. Однако 21 июля он вышел из гонки и поддержал Харрис.