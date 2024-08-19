Суд в Приморье оставил в силе приговор американскому сержанту

Приморский суд оставил в силе приговор в три года и девять месяцев заключения обвиненному в краже 10 тыс. руб. и избиении американскому сержанту Блэку. Он не признал вину

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты американского сержанта Гордона Блэка, которого в июне приговорили к трем годам и девяти месяцам заключения по делу о краже и избиении, передает ТАСС.

В начале июля сторона защита подала апелляцию, попросив отменить приговор и направить дело на новое разбирательство.

Солдата признали виновным в краже 10 тыс. руб. и избиении, в которых обвинила его Александра Ващук. К ней он приехал во Владивосток после окончания командировки в Южной Корее, где между Блэком и Ващук возникла романтическая связь. Спустя две недели после приезда офицера они с девушкой поссорились, и она обвинила его в избиении и краже 10 тыс. руб.

В материалах дела говорилось, что в ходе ссоры Блэк схватил Ващук за шею, та восприняла происходящее как «реальную угрозу своей жизни». Военный рассказывал, что девушка сама на него постоянно нападала. Адвокаты Блэка отмечали, что его зарплата — $7 тыс. и ему не было смысла воровать 10 тыс. руб., которые к тому же были в общем бюджете. Сам мужчина говорил, что признает вину в краже частично, поскольку «умысла на кражу не было». Вину в угрозе убийством он отрицал.

Армия США решила прекратить выплачивать довольствие Блэку и может привлечь его к ответственности, сообщал Reuters со ссылкой на американских чиновников. Они отметили, что, отправившись в Россию через Китай, офицер нарушил устав. Кроме того, будучи женатым, он начал встречаться с Ващук во время командировки в Южной Корее, что также запрещено в вооруженных силах США.