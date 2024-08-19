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Политика ,  
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В Тель-Авиве взорвался грузовик

Полиция подозревает, что погибший перевозил взрывное устройство. При взрыве проезжавший мимо мужчина получил ранения средней тяжести. Месяц назад в центре Тель-Авива взорвался упавший дрон хуситов, погиб один человек

В результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве погиб мужчина, сообщил командующий полицейским округом Перец Амар. Его слова приводит The Times of Istael.

«Мы знаем, что это не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство. Это может быть преступный или террористический акт», — сказал он журналистам. Служба безопасности Израиля (Шин-Бет) официально не подключилась к расследованию, но изучает информацию о произошедшем.

Амар отметил, что решающее значение для определения, было ли произошедшее террористичеким актом, имеет личность погибшего, однако опознать его сложно. 

По информации газеты Haaretz, погибшему около 50 лет. В результате взрыва есть также один пострадавший — он проезжал на скутере мимо места происшествия. Мужчина получил ранения средней степени тяжести, отмечает издание. По данным Ynet, 33-летний пострадавший проезжал мимо на электросамокате, он получил осколочные ранения конечностей и грудной клетки средней степени тяжести. Его госпитализировали.

Издание отмечает, что взрыв произошел на улице Лехи неподалеку от синагоги. Также Ynet публикует кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно возможного подозреваемого во взрыве — мужчину, одетого в темную рубашку и джинсы, с синей сумкой и очками. 

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Месяцем ранее, 19 июля, взрыв из-за падения беспилотника прогремел рядом с посольством США в центре Тель-Авива. Тогда погиб один человек, четверо получили ранения. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, объявив об атаке на Тель-Авив новым беспилотником «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника»..

Всего хуситы запустили одну ракету и четыре беспилотника, американские войска перехватили все цели, кроме одного дрона, уточнили в Саудовской Аравии. Хуситы пообещали продолжить атаки с требованием прекращения войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. 

В связи с взрывом в Тель-Авиве повысили уровень готовности.

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Тель-Авив синагога взрыв Израиль
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