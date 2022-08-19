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Reuters узнал о планах США выделить Украине еще $800 млн военной помощи

На этой неделе США объявят об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн. Байден использует свои полномочия, которые позволят передать «избыточное оружие» из американских запасов
Фото: Alex Brandon / AP
Фото: Alex Brandon / AP

Соединенные Штаты в пятницу, 19 августа, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $800 млн, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Со слов собеседников, президент Джо Байден воспользуется полномочиями главы государства, которые позволяют ему передавать «избыточное оружие» из запасов США. О каком именно вооружении идет речь, агентство не уточняет.

Неделей ранее, 8 августа, власти США объявили, что выделяют на помощь Украине $1 млрд. В пакет вошли ракеты для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также артиллерийские боеприпасы, тысяча переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка.

Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до $9,8 млрд с начала российской военной операции в феврале.

В новый пакет помощи Украине от США вошли ракеты для HIMARS и Javelin
Политика
Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

После начала конфликта страны Запада активизировали поставки вооружений Киеву. В частности, Украина получила от США 16 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, всего Пентагон обещал более 20 таких систем. РСЗО украинской стороне также поставляет Великобритания. В числе других вооружений, отправленных в страну, — противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушные комплексы Stinger, ПЗРК Starstreak и другие. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что за счет дополнительных поставок есть возможность для «переломного момента» в конфликте.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину, утверждая, что это грозит ростом эскалации и лишь «затянет конфликт». В МИДе заявляют, что поставка Киеву дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше»,

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США военная помощь Украина поставки оружия
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