ФСБ сообщила о попытке Украины угнать российские боевые самолеты

Спецслужбы НАТО и Украины предлагали российским военным пилотам деньги и гражданство одной из европейских стран для перелета на аэродромы ВСУ. В ФСБ заявили, что попытка угона самолетов пресечена, причастные установлены

Военная разведка Украины попыталась завербовать российских военных летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза, чтобы они на боевых самолетах перелетели на аэродромы, контролируемые ВСУ, сообщили в ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов», — подчеркивается в сообщении.

В ФСБ утверждают, что установили причастных сотрудников украинских спецслужб и их «пособников». Как подчеркнули в службе, они действовали «от имени политического руководства своей страны».

Контрразведка России во время оперативной игры получила информацию, которая позволила российским войсках нанести удар по нескольким украинским военным объектам, продолжили в ФСБ. Оперативной игрой называется система действий контрразведки, во время нее действия вооруженных сил противника оказываются под контролем и направляются в выгодном направлении.

Это не первое сообщение о пресечении действий разведки Украины. В середине июля в ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины и Луганской народной республики 1965 года рождения. По информации ведомства, в 2017-2018 годах он участвовал в конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину его завербовали сотрудники СБУ, после чего он по заданию Киева собирал в Ростовской области данные о перемещениях военной техники. Ему предъявили предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступления по статье о шпионаже (276 УК).