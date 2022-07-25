ФСБ сообщила о попытке Украины угнать российские боевые самолеты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Швед Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ Спорт, 09:46
Эффект Lehman Brothers: чем крах проекта Celsius страшен для криптомира Pro, 09:40
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 09:39
Глава «Вкусно — и точка» оценил сроки запуска доставки Бизнес, 09:33
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Pro, 09:19
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:16
Администрация Запорожья допустила референдум в один день с Херсоном Политика, 09:13
ФСБ сообщила о попытке Украины угнать российские боевые самолеты Политика, 09:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Названа доля россиян, мечтающих о своем доме Недвижимость, 09:00
Глава «Вкусно — и точка» назвал позицией компании отсутствие пива в меню Бизнес, 09:00
«Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Pro, 08:58
Медведев побил рекорд России по числу недель во главе мирового рейтинга Спорт, 08:57
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:52
Snap и Twitter разочаровали рынок. Чего ждать от отчетов других соцсетей Pro, 08:41
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ сообщила о попытке Украины угнать российские боевые самолеты

ФСБ сообщила о пресеченной операции военной разведки Украины по угону боевых самолетов
Спецслужбы НАТО и Украины предлагали российским военным пилотам деньги и гражданство одной из европейских стран для перелета на аэродромы ВСУ. В ФСБ заявили, что попытка угона самолетов пресечена, причастные установлены

Военная разведка Украины попыталась завербовать российских военных летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза, чтобы они на боевых самолетах перелетели на аэродромы, контролируемые ВСУ, сообщили в ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов», — подчеркивается в сообщении.

В ФСБ утверждают, что установили причастных сотрудников украинских спецслужб и их «пособников». Как подчеркнули в службе, они действовали «от имени политического руководства своей страны».

Контрразведка России во время оперативной игры получила информацию, которая позволила российским войсках нанести удар по нескольким украинским военным объектам, продолжили в ФСБ. Оперативной игрой называется система действий контрразведки, во время нее действия вооруженных сил противника оказываются под контролем и направляются в выгодном направлении.

«РИА Новости» сообщило о «списке контактов россиян» с разведкой Украины
Политика
Фото:Арсений Несходимов / РБК

Это не первое сообщение о пресечении действий разведки Украины. В середине июля в ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины и Луганской народной республики 1965 года рождения. По информации ведомства, в 2017-2018 годах он участвовал в конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину его завербовали сотрудники СБУ, после чего он по заданию Киева собирал в Ростовской области данные о перемещениях военной техники. Ему предъявили предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступления по статье о шпионаже (276 УК).

СБУ задержала директора школы по подозрению в работе на разведку России
Политика
Фото:ssu.gov.ua

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ФСБ ВКС угон самолета НАТО самолеты разведка контрразведка
Материалы по теме
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке
Общество
ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ
Политика
Захарова обвинила США в передаче разведданных Киеву для ударов с HIMARS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter