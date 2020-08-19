СМИ сообщили о замене журналистов Белтелерадио на специалистов из России

По данным СМИ, российские специалисты приехали заменить сотрудников, которые приняли участие в забастовке после президентских выборов. Сотрудники компании сообщили РБК, что в здание компании не пускают бастовавших

Митинг у здания «Белтелерадиокомпании» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Белтелерадиокомпанию (БТ), сотрудники который потребовали признать недействительными результаты президентских выборов, приехали работать российские специалисты, сообщает Tut.by со ссылкой на нескольких сотрудников БТ. Издание указывает, что российских коллег якобы взяли на замену бастующим местным сотрудникам.

По словам одной из режиссеров БТ Алены Мартиновской, россиян, которые приехали работать из Москвы, обсуждает между собой руководство. «Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тыс. [белорусских] руб. (около 150 тыс. руб. — РБК)», — сообщила Мартиновская, отметив, что местные специалисты получают в несколько раз меньше.

О «квалифицированных кадрах из России» на замену протестующим сотрудникам БТ написало также издание «Наша нива» со ссылкой на сотрудника компании, который пожелал остаться анонимным. По его словам, о замене на российских специалистов в случае забастовок «сказали сразу», а накануне «в стенах компании появились новые незнакомые люди». Он отметил, что привлечение сотрудников из России обсуждалось, чтобы избежать риска, что важная информация не дойдет до аудитории.

РБК направил запрос в Белтелерадиокомпанию и посольство России в Минске. «Первый канал» и представитель НТВ не ответили на запрос.