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Выборы в Белоруссии ,  
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СМИ сообщили о замене журналистов Белтелерадио на специалистов из России

По данным СМИ, российские специалисты приехали заменить сотрудников, которые приняли участие в забастовке после президентских выборов. Сотрудники компании сообщили РБК, что в здание компании не пускают бастовавших
Митинг у здания «Белтелерадиокомпании»
Митинг у здания «Белтелерадиокомпании» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Белтелерадиокомпанию (БТ), сотрудники который потребовали признать недействительными результаты президентских выборов, приехали работать российские специалисты, сообщает Tut.by со ссылкой на нескольких сотрудников БТ. Издание указывает, что российских коллег якобы взяли на замену бастующим местным сотрудникам.

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По словам одной из режиссеров БТ Алены Мартиновской, россиян, которые приехали работать из Москвы, обсуждает между собой руководство. «Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тыс. [белорусских] руб. (около 150 тыс. руб. — РБК)», — сообщила Мартиновская, отметив, что местные специалисты получают в несколько раз меньше.

О «квалифицированных кадрах из России» на замену протестующим сотрудникам БТ написало также издание «Наша нива» со ссылкой на сотрудника компании, который пожелал остаться анонимным. По его словам, о замене на российских специалистов в случае забастовок «сказали сразу», а накануне «в стенах компании появились новые незнакомые люди». Он отметил, что привлечение сотрудников из России обсуждалось, чтобы избежать риска, что важная информация не дойдет до аудитории.

РБК направил запрос в Белтелерадиокомпанию и посольство России в Минске. «Первый канал» и представитель НТВ не ответили на запрос.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Режиссер Белтелерадиокомпании Вячеслав Ломоносов заявил РБК, что не обладает информацией о замене бастующих сотрудников российскими специалистами. Зато Ломоносов сообщил, что 19 августа перед зданием БТ поставили ограждение и пускали только тех, кто не принимал участие в забастовке. «Были сделаны списки тех, кто бастует, и их не пускали и забирали удостоверение», — рассказал он. После того как у здания собралась небольшая группа людей, подошли милиционеры и обещали, что у офиса никаких митингов не будет, и попросили покинуть территорию.

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По его словам, в бюро пропусков БТ сообщили, что «будет производиться анализ по каждому конкретному человеку» и кадровики «будут вести беседы».

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Из-за митингов у компании на улице появились милицейские посты. Сотрудники проверяют людей по спискам. Кто есть в списке, тот проходит на территорию», — заявил РБК другой сотрудник. Он также отметил, что не обладает информацией, подтверждающей замену бастующих на российских специалистов.

Еще один сотрудник БТ сообщил РБК, что сейчас многие работники компании взяли отпуска за свой счет. «От коллег знаю, что не пускали. По какому принципу не пускали, мы так и не поняли. Скорее всего, самых активных во время протестов», — уточнил собеседник.

Сотрудники Белтелерадиокомпании объявили забастовку 17 августа. Перед этим они подписали уведомление с требованием признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома республики Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. Это письмо направили руководителю компании Ивану Эйсмонту. Один из журналистов БТ сообщил РБК, что позиция руководителя компании осталась неизменной: «Или работайте, или увольняйтесь».

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа, после основного дня президентских выборов. Согласно данным ЦИК, на выборах победил действующий президент Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. Штаб Тихановской не признал официальные данные и сообщил, что она набрала от 70 до 80%, сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации. К выступлениям присоединились рабочие крупных промышленных предприятий.

Авторы: Анастасия Батманова, Екатерина Костина
Теги: Белоруссия, Минск, забастовки
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