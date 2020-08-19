Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у заводов

Президент заявил, что протестующие давят на рабочих, призывая их к забастовкам. Он также не согласился с теми, кто думает, что «власть наклонилась и зашаталась», отметив, что ему есть «на кого опереться»

Фото: Миша Фридман / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рабочих, которые идут на заводы, «не прятать глаза в асфальт» и пообещал разобраться с теми, кто митингует у заводов и призывает к забастовкам. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности, передает БелТА.

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«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит, — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что у власти есть достаточно сторонников в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», — сказал Лукашенко.