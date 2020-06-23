Трамп сообщил о готовности обсудить с Мадуро его «мирный уход»

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить его уход от власти. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти!», — отметил Трамп.

Он добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. Президент также написал, что его администрация осуждает «деспотичный режим Мадуро».

В свою очередь Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, но разговор должен строиться на уважении. «Когда это необходимо, я готов провести беседу на основе уважения с Дональдом Трампом », — заявил президент Венесуэлы агентству AVN.