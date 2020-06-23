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Политика ,  
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Трамп сообщил о готовности обсудить с Мадуро его «мирный уход»

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить его уход от власти. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти!», — отметил Трамп.

Он добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. Президент также написал, что его администрация осуждает «деспотичный режим Мадуро».

Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Политика
Дональд Трамп

В свою очередь Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, но разговор должен строиться на уважении. «Когда это необходимо, я готов провести беседу на основе уважения с Дональдом Трампом », — заявил президент Венесуэлы агентству AVN.

Накануне Трамп в интервью изданию Axios допустил возможность встречи с Мадуро. Президент США сообщил, что его венесуэльский коллега выразил желание провести с ним беседу, а сам он «редко выступает против встреч».

В феврале 2019 года Трамп заявил, что отказал Мадуро во встрече в ответ на соответствующую просьбу. Свой отказ американский президент объяснил тем, что в Венесуэле происходили «ужасные вещи».

Теги: Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла
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