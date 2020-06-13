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СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года

Причиной тому стали санкции США, которые напугали покупателей, что привело к избытку нефти в хранилищах и сокращению добычи, пишет Bloomberg. По его данным, добыча в бассейне Ориноко снизилась на 79%, в бассейне Маракайбо — на 45%
BRENT BR-7.20 $39,01 -4,97%
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Добыча нефти в Венесуэле из-за санкций США упала до уровня 1945 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, имеющийся в распоряжении агентства.

В документе говорится, что компания снизила оценки объема добычи до 374 тыс. барр. в сутки. В последний раз столь низкие цифры были зафиксированы 75 лет назад. Снижение уровня добычи, как пишет Bloomberg, является результатом американских санкций, которые напугали большинство мировых покупателей венесуэльской нефти, что привело к избытку сырья в хранилищах и максимальному сокращению добычи.

Согласно документу, оценка производства PDVSA на 57% ниже запланированной. Больше всего пострадал Оринокский нефтегазоносный бассейн, где добыча сократилась на 79%. В бассейне Маракайбо добыча упала на 45%.

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров
Бизнес
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Несколько собеседников Bloomberg, знакомых с вопросами добычи нефти в Венесуэле, сообщили, что сокращение добычи серьезно затронуло совместные предприятия PDVSA, в частности Petrozamora. По их словам, на этой неделе PDVSA закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов.

По словам одного из собеседников агентства, еще в начале мая в Венесуэле полностью прекратили добычу сорта тяжелой нефти Boscan. Еще один собеседник рассказал, что добыча на предприятии Petropiar (совместное предприятие PDVSA и американской Chevron) в бассейне Ориноко с января упала на 70%, до 30 тыс. барр. в сутки.

Пресс-секретарь PDVSA отказался прокомментировать Bloomberg эту информацию. Представитель Chevron попросил обратиться за комментариями в PDVSA.

США ввели санкции против вывозящих нефть из Венесуэлы танкеров
Политика
Фото: Mark J. Terrill / AP

Минфин США ввел санкции против PDVSA в январе 2019 года. «Мы продолжим раскрывать коррупцию [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа», — заявил тогда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, уточнив, что Вашингтон заморозит активы PDVSA на $7 млрд. При этом министр финансов Стивен Мнучин пообещал выдавать временные разрешения, которые позволят совершать отдельные транзакции с нефтяной компанией из Венесуэлы.

2 июня США ввели санкции в отношении четырех танкеров, которые были замечены в вывозе нефти из портов Венесуэлы. Также санкции введены в отношении компаний, которые владеют этими танкерами. Спустя несколько дней Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США могут ввести санкции против еще почти 50 танкеров за перевозку нефти из Венесуэлы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: добыча, нефть, Венесуэла
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