СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года

Причиной тому стали санкции США, которые напугали покупателей, что привело к избытку нефти в хранилищах и сокращению добычи, пишет Bloomberg. По его данным, добыча в бассейне Ориноко снизилась на 79%, в бассейне Маракайбо — на 45%

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Добыча нефти в Венесуэле из-за санкций США упала до уровня 1945 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, имеющийся в распоряжении агентства.

В документе говорится, что компания снизила оценки объема добычи до 374 тыс. барр. в сутки. В последний раз столь низкие цифры были зафиксированы 75 лет назад. Снижение уровня добычи, как пишет Bloomberg, является результатом американских санкций, которые напугали большинство мировых покупателей венесуэльской нефти, что привело к избытку сырья в хранилищах и максимальному сокращению добычи.

Согласно документу, оценка производства PDVSA на 57% ниже запланированной. Больше всего пострадал Оринокский нефтегазоносный бассейн, где добыча сократилась на 79%. В бассейне Маракайбо добыча упала на 45%.

Несколько собеседников Bloomberg, знакомых с вопросами добычи нефти в Венесуэле, сообщили, что сокращение добычи серьезно затронуло совместные предприятия PDVSA, в частности Petrozamora. По их словам, на этой неделе PDVSA закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов.