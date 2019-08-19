Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах

Американский президент обнаружил свидетельства в пользу этой версии в некоем докладе. Ранее Трамп не раз выступал с критикой Google

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах. «Только что вышел доклад. Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году. И это говорят сторонники Клинтон, а не сторонники Трампа», — написал президент.

«Google надо привлечь к суду. А моя победа была даже убедительней, чем мы считали», — отметил американский президент.

Трамп не пояснил, кто именно привел такие данные, но разместил хештег Judicial Watch — консервативного фонда, отрицающего свои связи с партиями.

Ранее Трамп не раз выступал с критикой Google. Так, в марте он заявил, что эта компания помогает китайской армии. В том же сообщении американский президент добавил фразу, что Google помогала «жуликоватой Хиллари Клинтон».

В декабре прошлого года Трамп заявил, что Google, Facebook и Twitter помогают Демократической партии. «Они настолько ангажированы в пользу демократов, что это даже смешно», — написал американский лидер. В частности, Трамп обвинил Twitter в том, что пользователи реже подписываются на его настоящую страницу в соцсети.

В августе прошлого года американский президент обвинил Google в том, что по запросу Trump news в поисковике показывают «фейковые новости». В ответ Google заявил, что не делал ничего для подтасовки результатов в пользу той или иной политической идеологии.