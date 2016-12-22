Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию социальных сетей Facebook и Twitter наряду с поисковой системой Google в пристрастности и поддержке демократов. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Facebook, Twitter и Google настолько ангажированы в пользу демократов, что это даже смешно», — отметил американский лидер. В частности, Трамп обвинил Twitter в том, что пользователи реже подписываются на его настоящую страницу в соцсети.

Трамп неоднократно критиковал Facebook, Twitter и Google за регулирование контента. Так, в августе он обвинил Google в том, что по запросу Trump news в поисковике показывают «фейковые новости». В ответ Google заявил, что не делал ничего для подтасовки результатов в пользу той или иной политической идеологии.



Во время общения с журналистами в Белом доме 30 августа Трамп заявил, что Google, Facebook и Twitter пытаются «заставить молчать» большую часть американцев. По словам президента США, такие действия являются незаконными.