Трамп обвинил Google в помощи армии Китая

Корпорация Google «помогает Китаю и их военным, но не США». Об этом в своем Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.

Хорошая новость, по мнению президента США, состоит в том, что Google помогала «жуликоватой Хиллари Клинтон» (она была соперником Трампа на выборах в 2016 году). «И что из этого вышло?» — спросил Трамп. Что именно он имел в виду, президент не уточнил.

14 марта глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд на заседании в сенате заявил, что работа Google в Китае «косвенно приносит пользу китайским военным». Он отметил, что Вашингтон «с большой обеспокоенностью» наблюдает за работой в этой стране партнеров в сфере промышленности.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что у компании «нет желания» поддерживать программы ведомства.

Представитель Google не стал комментировать CNN слова Данфорда, но отметил, что, несмотря на выход из нескольких проектов Пентагона, компания продолжает сотрудничать с ведомством в некоторых областях.