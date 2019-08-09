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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины намерен добиться мира на Украине, считает Трамп. Ситуация на востоке страны обострилась, в обстрелах погибли четверо украинских военных
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, какие советы он бы дал Зеленскому по общению с Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины. Трансляцию вел телеканал ABC.

«Мне кажется, он собирается договориться с президентом Путиным», — заявил Трамп.

Президент США подтвердил, что Зеленского пригласили в Белый дом и что тот «хочет приехать». «Он очень разумный человек. Он хочет добиться мира на Украине. Думаю, что он приедет [в Вашингтон] очень скоро», — заявил президент США.

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Зеленский и Путин провели второй телефонный разговор 7 августа. Он прошел после нового обострения конфликта на востоке Украины. Киев за день до этого сообщил, что от обстрелов из гранатомета погибли четверо военных. Новый глава Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк назвал произошедшее грубым нарушением перемирия. В Донецкой народной республике сообщили, что привели войска в высшую боеготовность из-за выхода украинских артиллерийских установок на огневые позиции.

В ходе разговора Зеленский попросил Путина оказать влияние на «ту сторону» конфликта на востоке страны. Президенты также обсудили возможность проведения новой встречи в «нормандском формате».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
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