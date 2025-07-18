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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении десятого за день дрона на подлете к Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Дрон сбили около 22:43 мск, он стал десятым, уничтоженным на подлете к городу за день
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Собянин заявил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
Политика
Москва

Об уничтожении дрона Собянин сообщил в 22:43. В течение дня на подлете к городу было сбито девять беспилотников.

В первый раз днем мэр сообщил об уничтожении дрона в 13:21. Еще два беспилотника были сбиты в течение часа. С 15:00 до 19:30 было уничтожено еще шесть беспилотников.

В ночь на 18 июля на подлете к Москве сбили четыре дрона.

Минобороны сообщило, что всего за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 украинских беспилотника. В период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 31.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Москва беспилотники
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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