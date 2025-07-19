Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС при «авторитарном курсе»

Европарламент заявил, что не признает действующее правительство Грузии легитимным и требует проведения честных выборов в стране. Пока они не состоятся Грузия не сможет стать членом Евросоюза, подчеркнули в Европарламенте

Тбилиси, Грузия (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

Грузия не сможет стать полноправным членом Евросоюза (ЕС) до момента, пока правительство страны не изменит свой «авторитарный курс». Об этом говорится в заявлении Европейского парламента в социальной сети Х.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в заявлении.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдавией. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс. Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024 на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира.

К публикации прикреплена ссылка на последнюю резолюцию Европарламента по Грузии от 9 июля. В ней говорится, что депутаты Европарламента считают фальсифицированными парламентские выборы в Грузии, которые состоялись в октябре 2024 года. «Эти выборы стали поворотным моментом к установлению авторитарного правительства в стране-кандидате на вступление в ЕС», — говорится в резолюции.

Победу на парламентских выборах одержала «Грузинская мечта», правящая в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования. Занимавшая тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась сложить полномочия до проведения новых выборов. Новым президентом Грузии был избран Михаил Кавелашвили, его инаугурация состоялась в декабре 2024 года. Тогда же Зурабишвили покинула резиденцию главы государства.