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Протесты в Грузии ,  
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В Евросоюзе обсудят отмену безвизового режима с Грузией

Каллас: ЕС рассмотрит отмену безвизового режима с Грузией из-за «регресса»
Сюжет
Протесты в Грузии
Сюжет
Выборы в Грузии
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Чиновники Евросоюза (ЕС) вернутся к обсуждению приостановки безвизового режима с Грузией на проходящем в Брюсселе заседании Совета глав МИД стран ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания, передает IPN. Евродипломат отметила, что в последнее время ЕС наблюдает «серьезный регресс в Грузии».

«Мы обдумываем, что еще можно сделать. Рассматриваются все варианты, включая приостановку безвизового режима и другие, которые потенциально могут вынудить грузинское правительство пересмотреть свою политику», — сказала Каллас. По ее словам, уже сегодня властям Грузии из ЕС направят письмо по поводу безвизового режима.

«Они должны выполнить определенные условия, и если эти условия не будут выполнены в установленные сроки, нам придется приостановить действие безвизового режима», — добавила глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Кроме того, по ее словам, уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей.

Ранее, 9 июля, Европарламент выпустил резолюцию с призывом к Еврокомиссии и Совету ЕС пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановки «в случае несоблюдения стандартов демократического управления и свобод из-за действий правящей партии («Грузинская мечта». — РБК)».

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В декабре 2024 года в ЕС уже поднимали вопрос о возможном ограничении безвизового режима с Тбилиси. Тогда Каллас от лица евродипломатии заявила о поддержке проигравшей выборы экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и обвинила официальный Тбилиси в «репрессиях против оппозиции» и жестоком подавлении гражданских протестов.

Волнения в Тбилиси начались в октябре того же года после победы на парламентских выборах партии «Грузинская мечта». После того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке обсуждения вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года, уличные протесты заметно обострились.

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Персоны
Денис Малышев
Грузия безвизовый режим ЕС Кая Каллас протесты Грузинская мечта Саломе Зурабишвили Ираклий Кобахидзе
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Саломе Зурабишвили фото
Саломе Зурабишвили
политик, экс-президент Грузии
18 марта 1952 года
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