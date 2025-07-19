ВСУ нанесли удар по Донецку
В Донецке прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил ТАСС.
«Вести Донецк» пишет, что по городу нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об ударе ВСУ по городу также сообщило Донецкое агентство новостей.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что удар нанесен по жилому дому, есть пострадавшие. Как сообщили агентству в оперативных службах, прилеты ракет также зафиксированы на территории республиканского травматологического центра.
«На Университетской прилеты в жилой многоквартирный дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы», — сообщили агентству в оперативных службах. Там уточнили, что удар велся при помощи РСЗО HIMARS.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что, по предварительной информации, в результате обстрела Киевского района города в многоквартирном доме по улице Университетской повреждено остекление.
Он добавил, что в Ворошиловском районе города аварийно отключились семь трансформаторных подстанций. По его словам, без электроэнергии остаются 200 абонентов и две больницы. Работы по восстановлению электроснабжения уже идут, отметил мэр.
Украинские вооруженные силы 4 июля нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка, четыре человека погибли, столько же были ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, удар был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.
Вечером 30 июня при обстреле Донецка погибла мирная жительница. По словам Пушилина, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования.
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