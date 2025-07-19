ВСУ нанесли удар по Донецку

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Донецке прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил ТАСС.



«Вести Донецк» пишет, что по городу нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об ударе ВСУ по городу также сообщило Донецкое агентство новостей.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что удар нанесен по жилому дому, есть пострадавшие. Как сообщили агентству в оперативных службах, прилеты ракет также зафиксированы на территории республиканского травматологического центра.



«На Университетской прилеты в жилой многоквартирный дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы», — сообщили агентству в оперативных службах. Там уточнили, что удар велся при помощи РСЗО HIMARS.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что, по предварительной информации, в результате обстрела Киевского района города в многоквартирном доме по улице Университетской повреждено остекление.

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