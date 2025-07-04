Пушилин заявил об ударе по Донецку ракетами HIMARS со шрапнелью

Запуск ракеты HIMARS (Фото: Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Удар украинских военных по Петровскому району Донецка был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, четыре человека погибли, столько же ранены, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

ВСУ атаковали западную часть города около полудня мск. Среди погибших — женщины 1994 и 1986 годов рождения, мужчины, родившиеся в 1988 и 1983 годах.

Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения.

«Шрапнельный снаряд» — это вид артиллерийского снаряда, в котором основную поражающую силу представляют собой небольшие отдельные металлические элементы, разлетающиеся при взрыве снаряда. HIMARS (M-142 HIMARS («Хаймарс»), High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесном ходу (РСЗО).

Ранее в оперслужбах сообщили, что украинские военные ударили по поселку Трудовские. В течение дня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по данным госпредприятия «Донецкие городские электрические сети», в Петровском районе автоматически отключились шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 600 абонентов.