Пушилин: женщина погибла, еще три человека ранены при обстреле Донецка

Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку

При обстреле Донецка погибла одна мирная жительница, еще три человека пострадали, сообщил Пушилин. Город был атакован дальнобойными ракетами, повреждены жилые дома и инфраструктура

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В результате обстрела Донецка вечером 30 июня погибла мирная жительница, также ранения получили еще несколько человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

По словам главы региона, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования.

«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал Пушилин.

Он рассказал, что повреждения в результате обстрела получили несколько объектов инфраструктуры. В их числе: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк.

«На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения», — добавил Пушилин.

Третий человек пострадал в Центрально-Городском районе Горловки: парня 2006 года рождения ранил дрон-камикадзе.

Был уничтожен один жилой дом, еще 12 повреждены. Кроме того, ущерб получили семь объектов гражданской инфраструктуры в Калининском (поликлиника, общежитие, три котельные), Никитовском (аптека) и Центрально-Городском (отделение банка) районах Горловки.

Всего украинские силы совершили 26 атак, заявил Пушилин. Они использовали дальнобойные ракеты, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные дроны, отметил он.

Вечером 30 июня корреспондент РБК сообщил о звуках взрывов в Донецке. В частности, они были слышны в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке. В центре города в Ворошиловском районе горело здание, а в соседних на улице Артёма были выбиты стекла. На рынке «Сокол» в центре города загорелись торговые ряды.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск написал, что город находится под обстрелом, и призвал жителей спрятаться в укрытиях.

Ночью атаке дронов подвергся Луганск в соседней ЛНР. В городе возник пожар, «РИА Новости» сообщало о двух возгораниях. Накануне глава региона Леонид Пасечник сообщил, что российские силы взяли под контроль всю территорию республики.