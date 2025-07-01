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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку

Пушилин: женщина погибла, еще три человека ранены при обстреле Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине
При обстреле Донецка погибла одна мирная жительница, еще три человека пострадали, сообщил Пушилин. Город был атакован дальнобойными ракетами, повреждены жилые дома и инфраструктура

Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку
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В результате обстрела Донецка вечером 30 июня погибла мирная жительница, также ранения получили еще несколько человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

По словам главы региона, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования.

«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал Пушилин.

Он рассказал, что повреждения в результате обстрела получили несколько объектов инфраструктуры. В их числе: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк.

Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку
Политика

«На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения», — добавил Пушилин.

Третий человек пострадал в Центрально-Городском районе Горловки: парня 2006 года рождения ранил дрон-камикадзе.

Был уничтожен один жилой дом, еще 12 повреждены. Кроме того, ущерб получили семь объектов гражданской инфраструктуры в Калининском (поликлиника, общежитие, три котельные), Никитовском (аптека) и Центрально-Городском (отделение банка) районах Горловки.

Всего украинские силы совершили 26 атак, заявил Пушилин. Они использовали дальнобойные ракеты, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные дроны, отметил он.

Вечером 30 июня корреспондент РБК сообщил о звуках взрывов в Донецке. В частности, они были слышны в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке. В центре города в Ворошиловском районе горело здание, а в соседних на улице Артёма были выбиты стекла. На рынке «Сокол» в центре города загорелись торговые ряды.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск написал, что город находится под обстрелом, и призвал жителей спрятаться в укрытиях.

Ночью атаке дронов подвергся Луганск в соседней ЛНР. В городе возник пожар, «РИА Новости» сообщало о двух возгораниях. Накануне глава региона Леонид Пасечник сообщил, что российские силы взяли под контроль всю территорию республики.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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