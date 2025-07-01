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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле осудили удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку

Песков: продолжаются удары со стороны Киева по мирным городам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Москва решительно осуждает массированный обстрел украинской армией Донецка вечером 30 июня, в результате которого погибла жительница города, еще несколько человек получили ранения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, вооруженные силы России делают все, чтобы свести угрозу таких ударов по гражданскому населению к минимуму.

«Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы риски минимизировать», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов об ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск сообщил в телеграм-канале, что город находится под обстрелом, и призвал жителей спрятаться в укрытиях.

Пожар в торговых рядах после обстрела Донецка. Видео
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ совершили 26 атак. Они использовали дальнобойные ракеты, ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударные дроны.

По словам Пушилина, в результате обстрела погибла женщина, еще трое человек были ранены. Повреждения получили несколько объектов инфраструктуры, в том числе торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. В торговых рядах начался пожар.

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пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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