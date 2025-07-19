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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил об отключении электричества во всей Запорожской области

Балицкий: во всей Запорожской области отключилось электричество
Сюжет
Военная операция на Украине
Причину аварии губернатор не сообщил. По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На всей территории Запорожской области отключилось электроснабжение, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Причину аварии он не раскрыл. По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Спустя около часа губернатор сообщил, что авария устранена, систему электроснабжения поэтапно восстанавливают.

Вечером 17 июля Балицкий сообщал, что была обесточена часть области. Без электричества остались Мелитополь, Энергодар и ряд муниципальных округов. В ночь на 18 июля он назвал причиной перебоев с электроснабжением «атаку БПЛА противника по высоковольтному оборудованию».

Часть Сум осталась без электричества
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Позднее губернатор уточнил, что повреждения оборудования значительны, а также предупредил о нарушениях в работе связи из-за отсутствия электроэнергии.

В пятницу днем Балицкий сообщил, что электроснабжение на всей территории Запорожской области было полностью восстановлено.

12 июля глава региона говорил, что из-за жары возникли «критические перегрузки оборудования», из-за чего наблюдались перебои с электроэнергией в некоторых районах Мелитополя, Бердянска и ряде муниципальных округов. Там также приостановили подачу воды «до стабилизации ситуации с электроснабжением». Через три часа он уточнил, что энергетикам удалось устранить проблему.

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Елена Чернышова
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