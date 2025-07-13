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В Запорожской области восстановили подачу света после перебоев из-за жары

Балицкий: в Запорожской области вернули электроснабжение, нарушенное из-за жары

Электроснабжение в Запорожской области, перебои с которым возникли из-за жары, стабилизировали, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано», — говорится в сообщении.

Также губернатор призвал жителей экономно расходовать воду и электричество, чтобы поддерживать работу водяных насосов и энергосистемы.

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12 июля 2025 года в 19:00 (совпадает с мск) Балицкий сообщил, что в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки из-за высокой температуры.

Отключения электричества коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Подачу воды приостановили в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах.

Через 3 часа, в 23:00, губернатор сообщил, что электроснабжение стабилизировано.

Региональное МЧС в своем телеграм-канале предупредило, что 12 июля на территории Запорожской области температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов. По словам ведомства, местами она достигнет +37 градусов.

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Александра Озерова
Запорожская область Евгений Балицкий электроснабжение электричество
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