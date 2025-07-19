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Военная операция на Украине ,  
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Часть Сум осталась без электричества

Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Часть города Сумы на Украине осталась без электричества, сообщил в телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

По его данным, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались несколько тысяч семей.

В Павлограде Днепропетровской области повреждена «важная инфраструктура», добавил украинский президент.

О взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области в ночь на 19 июля сообщило издание «Страна.ua». «Суспiльне» утром передавало, что в этих городах вновь были слышны взрывы.

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В ночь на 19 июля в Одессе прозвучали взрывы. Мэр города Геннадий Труханов до этого сообщил о воздушной тревоге на территории региона — ее объявили в 22:41 мск и отменили в 00:52 мск. На фото, опубликованных Трухановым, видны пожары в нескольких районах города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Плугина Ирина
Украина Сумы Владимир Зеленский нарушение электроснабжения
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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