Часть Сум осталась без электричества
Часть города Сумы на Украине осталась без электричества, сообщил в телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.
По его данным, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались несколько тысяч семей.
В Павлограде Днепропетровской области повреждена «важная инфраструктура», добавил украинский президент.
О взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области в ночь на 19 июля сообщило издание «Страна.ua». «Суспiльне» утром передавало, что в этих городах вновь были слышны взрывы.
В ночь на 19 июля в Одессе прозвучали взрывы. Мэр города Геннадий Труханов до этого сообщил о воздушной тревоге на территории региона — ее объявили в 22:41 мск и отменили в 00:52 мск. На фото, опубликованных Трухановым, видны пожары в нескольких районах города.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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