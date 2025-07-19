 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина с Трампом

У Кремля нет информации о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — сказал он.

Ранее газета The Times сообщила, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

Материал дополняется

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В Ростовской области из-за атаки дронов остановили поезд Адлер–Москва Политика, 02:53
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 Политика, 02:27
Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина с Трампом Политика, 02:21
Мерц заявил, что политика в отношении Украины в ЕС продвигается «тяжело» Политика, 02:17
Над Россией за менее чем пять часов сбили 87 БПЛА Политика, 02:02
Власти ФРГ согласовали с соседями план борьбы с нелегальной миграцией Политика, 01:57
Трамп заявил об угасании БРИКС после своих угроз пошлинами Политика, 01:53
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Посол сообщил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня Политика, 01:37
В Шереметьево второй раз за час ограничили полеты Политика, 01:17
Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан Политика, 00:56
Власти ужесточили правила перевозки детей в автомобиле Общество, 00:47
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты Общество, 00:33
Несколько домов загорелись в Каменске-Шахтинском из-за атаки дронов Политика, 00:27
Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву Политика, 00:24