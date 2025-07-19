Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина с Трампом
У Кремля нет информации о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — сказал он.
Ранее газета The Times сообщила, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.
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