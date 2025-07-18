The Times рассказала о возможной встрече Путина, Трампа и Си в Китае
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретится в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом пишет газета The Times.
Издание указало, что если Трамп решит посетить Китай в эти числа, то «пошлёт миру мощный позитивный сигнал». «Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», указала The Times.
При этом издание допускает, что Трамп может отказаться от поездки. «Я думаю, шансы невелики», — рассказал изданию аналитик по китайской политике из Тайваня Вэнь-Ти Сун. «Китай может пригласить Трампа, но Трамп вряд ли согласится», — рассказал он. Он добавил, что Трамп вероятнее захочет встретится с ними на территории США, потому что не хочет «быть одним из трех друзей на вечеринке».
Ранее в Кремле уже анонсировали визит Путина в Китай в эти даты. Визит пройдет с 31 августа по 3 сентября, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, запланировано несколько мероприятий — и саммит ШОС и «вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны».
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