Запрет сатанизма изменит ассортимент магазинов, работу пабов и рок-групп

ВС рассмотрит запрет сатанизма. После этого придется пересмотреть программы пабам и рок-клубам, говорят эксперты. Коснется ли запрет Воланда и почему депутаты не хотят вписывать сатану в закон - разбирался РБК

Верховный суд Российской Федерации, Москва (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Что запретит Верховный суд

22 июля Верховный суд рассмотрит иск о признании экстремистской и запрете организации «Международное движение сатанизма». Иск подали Генеральная прокуратура и Министерство юстиции. В открытых источниках упоминаний о единой организации с названием «Международное движение сатанистов» нет.

В Минюсте не ответили на вопросы РБК о том, что такое «Международное движение сатанизма» и как будет реализован его запрет. Там сообщили лишь, что разбирательство по административному делу о признании движения экстремистским будет осуществлять Верховный суд на закрытом заседании.

Запрет по сложившейся практике В ноябре 2023 года Верховный суд признал экстремистской организаций «международное общественное движение ЛГБТ». В суде тогда сообщили, что решение о запрете ЛГБТ вступило в силу немедленно, оспорить его невозможно, так как у движения нет юридического лица. Иск тогда подал Минюст. В сообщении министерства говорилось, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Формально определить, что именно относится к сатанизму, очень сложно, сказал РБК депутат Госдумы Николай Николаев. «С религиоведческой точки зрения, и тем более с теологической, все, что идет не к Богу, то идет, соответственно, от Бога, в другую сторону. А другая сторона только одна — зло. Но в этом плане Верховный суд, конечно, вряд ли будет трактовать запрет сатанизма», — уверен он.

В российском религиоведческом сообществе сатанизм определяют как новое религиозное движение, отличительной чертой которого является почитание сатаны, рассказал РБК исполняющий обязанности директора Института истории религии и духовной культуры РГГУ, завкафедрой истории традиционных религий Николай Шабуров. Истоки культа сатаны уходят корнями в иудейские и христианские представления о его природе, средневековые дуалистические ереси и демонологию. Современный сатанизм стал заметным социальным феноменом во второй половине XX века, поясняет он, а в России он стал заметным в 1990-е годы, рассказал Шабуров.

«С социологической точки зрения он существует в виде отдельных локальных групп. Есть также объединения, претендующие на международный характер. Широко известны американские объединения «Церковь сатаны» и «Храм сатаны» (признан нежелательной организацией), а также британская международная сетевая организация «Орден девяти углов» (книги и тексты организации признаны экстремистскими), — отмечает Шабуров. — С идеологической точки зрения в сатанизме можно выделить два течения — «религиозное», утверждающее веру в реальность сатаны как сверхъестественного агента, и «рационалистическое», рассматривающее образ сатаны только как символ и идеал для подражания».

Атрибутами сатанизма являются перевернутый крест и перевернутая пентаграмма, продолжает эксперт. Круг чтения сатаниста может включать, например, «Cатанинскую Библию», написанную Антоном Шандором Лавеем в 1969 году, и труды Майкла Акино, основавшего в 1970-е годы объединение «Храм Сета».

Точное количество последователей сатанизма в России определить сложно из-за закрытого характера объединений, поясняет Шабуров. Какой-то единой организации сатанистов в России не существует. Во многих случаях имеет место просто увлечение соответствующей символикой, продолжает он.

Что будет означать запрет сатанизма

Если сатанизм признают экстремистским движением организации, которые подпадают под определение сатанистской деятельности, будут запрещены и должны будут закрыться, сказала РБК депутат Нина Останина. Она допустила, что после вынесения Верховным судом решения, могут последовать законодательные предложения по закреплению в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе ответственности за неисполнение требования о закрытии.

После вступления судебного решения Верховного суда в законную силу наименование «Международное движение сатанизма» будет внесено в Федеральный список запрещенных экстремистских организаций, размещенный на сайте Минюста, отметил судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко. С этого момента все органы исполнительной власти, а также правоохранительные ведомства должны руководствоваться антиэкстремистским законодательством в отношении сатанистских сообществ и его активных адептов.

По статье 282.1 Уголовного кодекса: создание экстремистского сообщества предусмотрено наказание в диапазоне от штрафов (400-800 тыс. руб.) до лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

склонение, вербовка или вовлечение в деятельность такого сообщества наказывается штрафом (300 тыс. — 700 тыс. руб.), принудительными работами или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

участие в таком сообществе предусмотрены штрафы (300 тыс. — 600 тыс. руб.), либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

«После судебного решения социальные группы и паблики, распространяющие идеологию сатанизма будут блокироваться модераторами социальных сетей. А то, что не будет удалено путем самомодерации, будет заблокировано Роскомнадзором», — уточняет Иванишко. По его сведениям, в настоящий момент насчитывается более 4 тыс. различных социальных групп, которые открыто и публично аффилированы с сатанистским движением. После блокировки групп, которые прямо демонстрировали свою принадлежность к сатанизму, будет осуществляться регулярный мониторинг тех групп, которые маскируют свою принадлежность к этой идеологии, добавляет эксперт.

Он уточняет, что под уголовную ответственность будут подпадать сходки сатанистов, совместное проведение обрядов, ритуалов, публичное приглашение или реклама подобных мероприятий. Кроме того, будет наказуемо вовлечение и склонение к вступлению в сатанинские группы. Это может коснуться мероприятий, которые не являются сатанинскими, но на которых можно найти новых адептов (полузакрытые рок-вечеринки, мероприятия оккультной тематики, бары, которые посещают любители темных религиозных практик, и так далее), считает Иванишко.

Круг запретов очертит правоприменительная практика, считает депутат Николаев. Он указывает на то, что опыт решения в судах подобных «тонких» вопросов уже есть — в отношении сект. Есть эксперты, которых привлекают для определения в судах, является ли та или иная организация сектой, напоминает Николаев. «Думаю, что если эта практика будет перенесена на дела о сатанизме после решения Верховного суда, то это будет вполне рабочий инструмент», — допускает он.

Иванишко утверждает, что есть список признаков, по которым можно «без проблем» установить принадлежность той или иной сектантской группы к движению сатанизма. «В судебных религиоведческих экспертизах, которые представлены Верховному суду, подробно раскрываются эти признаки. После судебного решения будут озвучены основные признаки и критерии отнесения религиозных сообществ к сатанистским», — уверен он.

Решение Верховного суда будет больше политическим и «станет подтверждением курса страны на традиционные ценности», говорит Николаев.

Запретят ли карты таро и «Мастера и Маргариту»

Запрет сатанизма в Госдуме обсудили в апреле. Генерал Андрей Картаполов утверждал, что сатанизм — форма информационной и идеологической борьбы, которая ведется объединенным Западом против России, и предлагал найти заказчиков. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что «налицо связь между международным движением ЛГБТ (признано экстремистским) и сатанинским движением». Депутат и актер Николай Бурляев говорил о необходимости запрета таких шоу как «Властелин тьмы» (симфонический оркестр в программе с таким названием исполнял хиты Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, апрельский концерт в Москве был отменен).

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим на том же круглом столе говорил, что за прошлый год в три раза (до 800 тыс.) выросло число «магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм» и т. д. Телеведущая Анна Шафран допускала возможность запрета Константина Бальмонта, потому что он был последователем французского поэта Шарля Бодлера.

Под действие судебного решения о признании международного движения сатанизма не подпадут художественные произведения, театральные постановки, кинематографическая продукция, различные объекты изобразительных и выразительных видов искусства, уверен Игорь Иванишко. «Нужно понимать, что из оборота будет изъята только та продукция (видео, аудио, печатная, электронная), которая произведена с целью вовлечения в сатанистскую идеологию, которая пропагандирует информацию о сатане, демонах, темных ритуалах, различных проявлениях сатанистской культовой практики с целью возбудить желание у слушателей, читателей и иных потребителей этой продукции поклоняться сатане, присоединиться к одной из групп, входящих в международное движение сатанистов», — поясняет он.

Эксперт отмечает, что сейчас есть попытки напугать общественность и «извратить ситуацию ложной информацией». Он убежден, что «страшилки» о запрете произведений Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Куприна, Набокова, Булгакова, Гете, Данте не сбудутся.

Николай Шабуров из РГГУ утверждает, что гадание, в том числе его разновидности, например гадание на картах таро, нельзя назвать характерной чертой сатанизма. Гадание является универсальной, распространенной среди различных народов и культур практикой, поясняет он.

Различные оккультно-магические и эзотерические практики, которые не являются составной частью международного движения сатанизма, не подпадут под действие судебного запрета, добавляет Иванишко. Рунологи, тарологи, родологи, астрологи, нумерологи, не использующие в своей практике сатанистскую атрибутику и элементы сатанистской культовой практики, пока находятся вне действия антиэкстремистского законодательства, уверен он.

Что исчезнет из продажи

Маркетплейсам придется снять с продажи огромное количество товаров, содержащих символику сатанизма, предупреждает эксперт Иванишко. «Среди сатанистов популярны сережки с перевернутыми крестами, медальоны с Бафометом и пентаграммой, различные кулоны, с надписями на латыни, прославляющие сатану, и тому подобное», — перечисляет эксперт. Бафомет — это философский, алхимический, эзотерический символ, аллегорическая фигура, которая изображается как андрогинное существо с головой козла.

Помимо этого, нельзя будет продавать или распространять сатанистскую литературу. «На данный момент у нас не только в книжных магазинах, но и на многих авторитетных крупных книжных ярмарках в большом количестве представлено сатанистское направление. Представители издательств и книжных магазинов разводят руками и указывают на то, что сатанизм в России официально пока не запрещен, а эта литература пользуется спросом у молодежи, а следовательно, до решения Верховного суда никто в добровольном порядке снимать с продажи эту литературу и лишать себя прибыли не намерен», — утверждает Иванишко.

Кроме маркетплейсов и книжных магазинов пересмотреть свои программы придется и некоторым заведениям: пабам и музыкальным рок-клубам, которые используют сатанистскую тематику для привлечения молодежи, интересующейся темными религиозными практиками, говорит Иванишко. По его словам, то же самое будет касаться и «сатанистских рок-групп», существующих в России, которые «избрали основной тематикой своих произведений прославление сатаны и высмеивание христианства».

Появится ли в законе определение сатанизма

Закреплять определение сатанизма на законодательном уровне не нужно, это может только навредить, считает депутат Николай Николаев. Он опасается, что это слишком «масштабное явление», чтобы описать его в законе в полной мере, так как это может оставить какие-то лазейки. Кроме того, «упоминая сатану в законодательстве, мы его таким образом легитимизируем», уверен он: «Мы должны будем описать, это культ кого? Значит, мы должны будем дать ему определение и так же, как мы ввели бога в Конституцию, мы должны будем ввести в законодательство сатану».

Игорь Иванишко полагает, что попытка дать одно единственное определение предоставит широкие возможности отдельным сатанистским культам доказать, что их секта не полностью подпадает под то определение, которое дано в законе. Он напомнил, что после признания движения ЛГБТ экстремистским законодатели отказались от идеи перечислить все присущие ему признаки. «Дело в том, что каждый год появляются новые виде нетрадиционных сексуальных идеологий, которые дописывают к аббревиатуре ЛГБТ, добавляя знак «плюс». Это подразумевает, что список пополняется и он сейчас не ограничен», — объяснил Иванишко.

В начале года депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что готовит законопроект о запрете сатанизма в России. По его задумке, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых «церквей сатаны». Однако пока документ не был внесен в Думу. От комментариев Бурляев отказался.