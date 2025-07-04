Минюст попросил запретить «Международное движение сатанизма»

Минюст и прокуратура просят признать экстремистским «Международное движение сатанизма» и запретить его деятельность на территории России. Верховный суд рассмотрит иск 22 июля

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Генеральная прокуратура и российский Минюст подали в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацией «Международное движение сатанизма» (другое название — «Международное движение сатанистов»). Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Ведомства просят суд не только признать организацию экстремистской, но и запретить ее деятельность на территории России.

Судебное заседание назначено на 22 июля.

В случае удовлетворения иска деятельность «организации или группы организаций сатанинской направленности» на территории России будет запрещена, отмечает РАПСИ.

Сатанизм — это понятие, которым обозначают как культурные, так и религиозные явления. Оно употребляется для определения таких феноменов, как антихристианство, дьяволопоклонство, магия и других. Поклонение Сатане в том виде, в котором этот образ зафиксирован в христианстве, называют дьяволопоклонством. В этом контексте оно схоже с религией. Антихристианами же считают людей, которые не согласны с христианскими ценностями. Многие сатанинские организации создавались как артистические и коммерческие. В открытых источниках упоминаний о единой организации с названием «Международное движение сатанистов» нет.

Депутаты, военные, священники и общественники в России регулярно заявляют о необходимости бороться с «сатанизмом». Круглый стол на эту тему, например, проходил 8 апреля в Госдуме. Депутат от «Справедливой России — За правду» актер Николай Бурляев тогда рассказал, что в Госдуму поступают обращения граждан, которые обеспокоены деструктивными явлениями в книгах, фильмах, аниме, а также сообщениями о «сатанинских секс-оргиях» в Москве и других городах.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что «сатанизм» надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности. Он назвал «сатанизм» формой «информационной и идеологической борьбы», которая ведется Западом против России.

«Надо посмотреть, на какие деньги, на какие средства живут эти сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты, кто платит за концерты, за шоу, за представления, за аренду залов, баров, клубов? То есть кто есть заказчики?» — призвал Картаполов.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим обратил внимание на рост числа магов, экстрасенсов и тарологов. Он привел в пример слова «одного мага», который утверждал, что их 800 тыс. А священников всего только 40 тыс., сетовал епископ.

Представитель телеканала «Спас» рассказал, что спецслужбы Украины могут использовать сатанинские сообщества для вербовки агентов из числа граждан России, в том числе военных, для совершения терактов.

В РПЦ увидели связь между международным движением ЛГБТ (Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», его деятельность на территории России запрещена. — РБК) и «сатанинским движением». Губернатор Курганской области Вадим Шумков, в свою очередь, посчитал сатанистами сторонников движения «чайлдфри».

В декабре Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Храм Сатаны». Ведомство обвинило ее в дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей, призывах к свержению конституционного строя в России и сборе средств для ВСУ при поддержке властей США