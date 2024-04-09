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Трем сатанистам вынесли приговоры за ритуальные убийства

Трем сатанистам вынесли приговоры за ритуальные убийства
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Суд вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о двух ритуальных убийствах, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Андрея Трегубенко, Александра Первозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину признали виновными в зависимости от их роли по статье 105 Уголовного кодекса — убийство; по статье 228.1 — незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, по статье 158 — кража и по статье 30 — приготовление к преступлению и покушение на преступление.

По данным следствия, Трегубенко был знаком с четвертой фигуранткой дела Ольгой Большаковой «на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями». В июне 2016 году они договорились убить свою знакомую.

Трегубенко пригласил жертву в лес в Карелии, где совместно с Большаковой «подавил ее волю к сопротивлению». После этого он нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась.

Тело обвиняемые сожгли в яме вместе с вещами убитой и ножом. Кроме того, преступники похитили мобильный телефон и деньги жертвы.

В августе 2016 года Трегубенко и Большакова для совершения «религиозного убийства» вступили в сговор с Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной. По заранее согласованному сценарию Большакова заманила в лес у станции Приозерск в Ленинградской области мужчину.

Обвиняемые избили мужчину и убили его ножом. Тело они спрятали в яме, личные вещи убитого, орудие преступления выкинули в водоем. У жертвы похитили телефон и деньги.

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Трегубенко в августе 2016 года также в ходе конфликта убил знакомого во дворе в Балашихе. По данным следствия, он нанес ранение кухонным ножом. После этого Трегубенко вместе с другими обвиняемыми «совершили ритуальный обряд с кровью потерпевшего, которая осталась на руках Трегубенко и орудии убийства», сообщили в СК.

В ведомстве рассказали, что преступления долгое время оставались нераскрытыми, однако в 2021 году работа над делом активизировалась. Трегубенко был в числе подозреваемых, при обыске его квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили «крупную партию наркотиков, расфасованную для сбыта». После этого следователи установили причастность его и других фигурантов к убийствам, совершенным летом 2016 года.

Суд приговорил Трегубенко к пожизненному лишению свободы. Дерюгина получила 13 лет заключения, Перевозчиков–Хмурый — 15 лет. Большакова, как уточнили в СК, ранее была приговорена «к длительному сроку лишения свободы».

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Теги
сатанизм убийство Следственный комитет
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