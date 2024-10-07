Под Ульяновском сторонника сатанизма задержали за пропаганду ЛГБТ

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Директора медицинского учреждения, который пропагандировал ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и сатанизм, задержали в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии ведомства, мужчина продвигал среди своих подчиненных идею однополых отношений как «способа приобщения к дьяволопоклонничеству». Он также утверждал, что принятие этого культа необходимо для получения финансового благополучия и карьерного роста, уточнили в ФСБ.

Против него завели уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 133 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по статьям — пять и шесть лет лишения свободы соответственно.

РБК направил запрос в ФСБ Ульяновской области.

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Пропаганду ЛГБТ в стране запретили для всех возрастов с декабря 2022 года.