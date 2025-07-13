Как выглядит новый северокорейский курорт в Вонсане. Видео
Появились кадры того, как выглядит Вонсан-Кальмаская курортная зона на побережье Северной Кореи.
На них виден крупный гостиничный комплекс со светлой отделкой, столовой и залом отдыха с бильярдом. В прибрежной зоне оборудованы набережные с велодорожками, а также пляжи с лежаками и зонтами.
Также в ролике показан супермаркет, в котором представлены продукты питания, напитки, косметическая продукция и туристические товары.
Церемония открытия курортной зоны прошла 24 июня 2025 года. В Вонсане обустроены места для купания, спортивные базы, торговые точки и точки общественного питания. В новых гостиницах и отелях можно разместить порядка 20 тыс. туристов.
12 июля курортный город Вонсан посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал его «прекрасным новым курортом» и пообещал, что Россия будет способствовать тому, чтобы его посещали и российские туристы. Гостей из России там начали принимать с июля.
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