Захарова назвала фейком закрытие для россиян курорта Вонсан в КНДР

Вид на Вонсан-Кальмаскую прибрежную туристическую зону (Фото: KCNA / EPA / ТАСС)

Информация о закрытии пляжного курорта Вонсан в Северной Корее для россиян после недавнего визита туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова не соответствует действительности, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Дезинформация американского агентства — грубейший фейк», — заявила она.

О том, что свежепостроенная прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма в провинции Канвондо на юго-востоке страны перестала временно принимать российских туристов, сообщил Bloomberg со ссылкой на национальное управление по туризму КНДР. Причину такого решения в ведомстве не объяснили.

На прошлой неделе новый курорт посетил глава МИД России Сергей Лавров, который назвал его «прекрасным». На встрече с северокорейским коллегой он пообещал, что Москва поспособствует увеличению потока российских туристов в Северную Корею.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше», — сказал министр.

Пляжный курорт — один из любимых проектов северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает издание. Он часто посещал стройплощадку, чтобы следить за ходом работ по проекту.

Церемония открытия курортной зоны состоялась 24 июня 2025 года. Там есть места для купания, спортивные базы, торговые точки и точки общественного питания. В новых гостиницах и отелях можно разместить порядка 20 тыс. туристов. Также работают аквапарк и аэропорт. С 1 июля курорт начал принимать гостей из России.

Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Эксперты из программы 38 North в Центре Стимсона (США) проанализировали спутниковые снимки курортной зоны и пришли к выводу, что он действительно заработал и принимает туристов, хотя недостроен и там еще осталось немало работы.

«Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — говорится в докладе аналитиков проекта, занимающего изучением Северной Кореи. Они также обратили внимание на продолжающееся строительство железнодорожного вокзала к югу от аэропорта.

С 2020 года КНДР из-за пандемии была закрыта для туристов. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.

РБК направил запрос в посольство КНДР.