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Прокурор запросил 18 лет колонии Эвану Гершковичу

Прокурор запросил 18 лет колонии журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Сотрудники ФСБ задержали Гершковича в марте. По утверждению спецслужбы, журналист WSJ собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК. Прокурор запросил для него 18 лет колонии. Сам Гершкович вину не признал

Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
(Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург)
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург

Сторона обвинения запросила для корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича 18 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК, до 20 лет лишения свободы), сообщает корреспондент РБК-Екатеринбург.

Прения по делу журналиста продолжались 2,5 часа и проходили в закрытом режиме. В ожидании окончания прений собралось около двух десятков журналистов, в том числе иностранных. По итогу в суде заявили, что гособвинитель запросил приговорить Гершковича к 18 годам колонии. Сам журналист свою вину не признал.

Свердловский областной суд огласит приговор сегодня в 17:00 (15:00 по мск).

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Гершковича задержали в конце марта 2023 года, по утверждению ФСБ, он собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности предприятия российского ВПК, «действуя по заданию американской стороны», с тех пор журналист находится в СИЗО «Лефортово». Сам Гершкович отверг все обвинения в свой адрес, подчеркнув, что занимался журналистской деятельностью. 

О невиновности Гершковича неоднократно заявляли как власти США, так и редакция WSJ, которые требуют его немедленного освобождения. Газета в марте выпустила номер с пустой первой полосой с заголовком «Здесь должна была быть его статья», заявив, что у корреспондента «украли» более года жизни, который он провел в заключении.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны наших партнеров». Глава государства тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Дмитрий Антоненков
Эван Гершкович WSJ журналист прокуратура суд Екатеринбург
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