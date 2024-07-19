Зеленский заявил о борьбе врачей за жизнь Фарион после покушения
После покушения на экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион задействованы все необходимые силы национальной полиции и СБУ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал президент в телеграм-канале. Он добавил, что врачи борются за жизнь экс-депутата.
В 60-летнюю Фарион стреляли вечером 19 июля, ее госпитализировали в критическом состоянии. Стрелявшего ищут. По информации украинского телеканала «Эспрессо», ей выстрелили в висок. Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого. Там сообщили, что выстрелили в 60-летнюю женщину, но имя ее не назвали.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.
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