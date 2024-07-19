Зеленский заявил о борьбе врачей за жизнь Фарион после покушения

Покушение на 60-летнюю Фарион произошло вечером 19 июля, ей выстрелили в голову. Экс-депутата госпитализировали в критическом состоянии. Президент осудил нападение

Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone / Global Look Press

После покушения на экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион задействованы все необходимые силы национальной полиции и СБУ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал президент в телеграм-канале. Он добавил, что врачи борются за жизнь экс-депутата.

В 60-летнюю Фарион стреляли вечером 19 июля, ее госпитализировали в критическом состоянии. Стрелявшего ищут. По информации украинского телеканала «Эспрессо», ей выстрелили в висок. Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого. Там сообщили, что выстрелили в 60-летнюю женщину, но имя ее не назвали.