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Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов некоммерческие организации «Генезис» и «Правовая инициатива». Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает Минюст, о соответствии некоммерческой организации признакам иностранного агента стало известно в ходе внеплановой проверки документов управлением ведомства по Республике Ингушетия.

РБК направил запрос в пресс-службу «Общественного фонда социального развития «Генезис». РБК также обратился за комментариями к фонду «Правовая инициатива».

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Фонд «Генезис» называет себя «лидером среди НКО на Северном Кавказе в сфере образования в области предотвращения и разрешения конфликтов, миротворческого образования, формирования толерантности, межкультурного диалога и миротворчества». Как указано в контактах фонда, его штаб-квартира располагается в Назрани.

«Правовая инициатива» является российским партнером нидерландского SJI (Stichting Justice Initiative), исследующим «механизмы международного права в поисках справедливости по делам, касающимся серьезных нарушений прав человека». НКО, в частности, подает жалобы заявителей в Европейский суд по правам человека.

В августе силовики пришли с обысками в филиал «Правовой инициативы» в Назрани. Мероприятия сотрудники правоохранительных органов проводили для установлению лиц, причастных к несанкционированным акциями протеста 27 июля и 3 августа в Москве. За несколько дней до этого силовики провели обыск в московском офисе в Сыромятническом переулке, где находится «Правовая инициатива».

Теги: иностранные агенты, НКО, Минюст, новости РБК
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