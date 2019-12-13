Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов некоммерческие организации «Генезис» и «Правовая инициатива». Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает Минюст, о соответствии некоммерческой организации признакам иностранного агента стало известно в ходе внеплановой проверки документов управлением ведомства по Республике Ингушетия.

РБК направил запрос в пресс-службу «Общественного фонда социального развития «Генезис». РБК также обратился за комментариями к фонду «Правовая инициатива».

Фонд «Генезис» называет себя «лидером среди НКО на Северном Кавказе в сфере образования в области предотвращения и разрешения конфликтов, миротворческого образования, формирования толерантности, межкультурного диалога и миротворчества». Как указано в контактах фонда, его штаб-квартира располагается в Назрани.