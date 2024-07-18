Псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск

В 2020 году Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма, а прошлой осенью — на 35 тыс. руб. по делу о дискредитации армии. В марте 2022-го журналистка уехала из России

Светлана Прокопьева (Фото: Лев Шлосберг / ТАСС)

Псковская журналистка Светлана Прокопьева (внесена в реестр иноагентов) объявлена в федеральный розыск. Ее карточка появилась в базе розыска МВД.

Девушку разыскивают по статье УК, какой именно — не уточняется.

В 2020 году Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и оштрафовали на 500 тыс. руб. По мнению суда, она совершила преступление, зачитав в эфире «Эха Москвы в Пскове», а затем опубликовав на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка Михаила Ж., который совершил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Прокопьева связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права.

Журналистка покинула Россию в марте 2022 года после обыска у нее дома. Силовики выбили дверь в доме Прокопьевой и применили силу, хотя та проходила только свидетелем по делу о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Минюст объяснил признание Прокопьевой иноагентом в июне прошлого года получением «поддержки от иностранных источников», участием в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иноагентов, выступлением против действий России на Украине. «Проживает за пределами Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Прошлой осенью журналистку оштрафовали на 35 тыс. руб. по делу о дискредитации армии. «Штраф за интервью с Василием Жарковым, философом и политологом, дискредитацию армии нашли в моих вопросах», — пояснила тогда РБК сама Прокопьева.