Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России

Андрей Захаров несколько лет назад уехал из России, заметив за собой слежку после внесения в реестр иноагентов. В апреле в рамках уголовного дела против него силовики провели обыски у петербургской журналистки Ксении Клочковой

Андрей Захаров (Фото: avz1983 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист-расследователь Андрей Захаров (признан Минюстом иностранным агентом) объявлен в розыск, его карточка появилась в базе МВД. Уголовную статью ведомство не уточняет.

В апреле в рамках уголовного дела против Захарова силовики проводили обыски у петербургской журналистки Ксении Клочковой, с которой Захаров ранее работал в «Фонтанке». Клочкова проходила по делу свидетельницей, уточняло издание.

Журналист в своем телеграм-канале связал розыск с заведенным в отношеннии него дела о несоблюдении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК).

В начале июня Колпинский суд Петербурга назначил Захарову штраф 40 тыс. руб. за «нарушение порядка деятельности иностранного агента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Журналист несколько лет живет за границей. Он рассказывал, что решил уехать из России, так как заметил за собой слежку вскоре после попадания в реестр иноагентов.

Захаров работал в «Фонтанке» до 2016 года, затем — в РБК и Русской службе Би-би-си, сотрудничал с изданием «Проект» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), ведет стримы на YouTube и свой телеграм-канал. В 2023 году вышла книга журналиста «Крипта».