Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России
Журналист-расследователь Андрей Захаров (признан Минюстом иностранным агентом) объявлен в розыск, его карточка появилась в базе МВД. Уголовную статью ведомство не уточняет.
В апреле в рамках уголовного дела против Захарова силовики проводили обыски у петербургской журналистки Ксении Клочковой, с которой Захаров ранее работал в «Фонтанке». Клочкова проходила по делу свидетельницей, уточняло издание.
Журналист в своем телеграм-канале связал розыск с заведенным в отношеннии него дела о несоблюдении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК).
В начале июня Колпинский суд Петербурга назначил Захарову штраф 40 тыс. руб. за «нарушение порядка деятельности иностранного агента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).
Журналист несколько лет живет за границей. Он рассказывал, что решил уехать из России, так как заметил за собой слежку вскоре после попадания в реестр иноагентов.
Захаров работал в «Фонтанке» до 2016 года, затем — в РБК и Русской службе Би-би-си, сотрудничал с изданием «Проект» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), ведет стримы на YouTube и свой телеграм-канал. В 2023 году вышла книга журналиста «Крипта».
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