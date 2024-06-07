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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин ответил на вопрос о модели авторитарного капитализма в России

Путин ответил на идею создать модель авторитарного капитализма в России
Сюжет
ПМЭФ-2024
Модератор ПМЭФ назвал идеальной для России «авторитарный социальный капитализм». Владимир Путин заявил, что при выборе модели развития необходимо учитывать происходящее в мире и внутри страны
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Для выбора модели развития России необходимо учитывать происходящее в мире и реалии внутри страны, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

Модератор пленарной сессии ПМЭФ, политолог Сергей Караганов спросил у Путина, какую модель развития строит Россия, и назвал идеальным для страны «авторитарный социальный капитализм».

«Мы должны смотреть, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская или европейская, — ответил Путин. — Надо исходить всегда из реалий, из реалий нашей страны».

По его словам, когда на разные страны «накладываются общие мерки», то модели развития не работают или работают плохо. «Причем здесь все очень важно — и история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. Очень важно реальное развитие — что эффективно в нашем обществе работает, что нет. Конечно, есть базовые вещи, мы их учитываем», — отметил президент.

Кейнсианство или нет. Как участники ПМЭФ описали модель экономики России
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Глава государства назвал общей работой правительства, бизнеса, Центробанка и администрации президента рост экономики в первом квартале 2024 года на 5,4%. «Мы создаем остов и постоянно принимаем какие-то решения, связанные с корректировкой нашей экономической модели», — подчеркнул он.

Опрошенные РБК эксперты сравнивали действующую модель экономики России с «военным кейнсианством». С этим определением не согласился вице-премьер Александр Новак. Он заявил о росте инвестиций и потребления, которые поддерживает государство. «Кейнсианство, по определению, это политика увеличения государственных расходов в условиях спада экономики, отсутствия инвестиционной активности бизнеса и низкой потребительской активности населения. То есть государство «замещает» частные инвестиции и спрос», — отметил Новак.

Глава Сбербанка Герман Греф счел примитивной модель роста российской экономики. По его словам, благодаря геополитической ситуации местные производители имеют возможность развития, но она не долгосрочная.

Росстат и Минэкономразвития отчитались о росте экономики на 5,4% по итогам первого квартала 2024 года. Банк России давал более скромную оценку динамики ВВП за этот период — 4,6%.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин ПМЭФ капитализм экономика России
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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