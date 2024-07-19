 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Думе

СК обвинил Абельцева в продаже должности помощника депутата Госдумы
Абельцеву грозит до десяти лет колонии. Его подозревают в обещаниях за оплату «решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата». Он прежде призывал сбивать перелетных птиц из ПВО и обращался к «спящему Слуцкому»

Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Думе
Video

Бывший депутат Госдумы, член партии ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Замоскворецкого районного суда Москвы.

Абельцев из преступных помыслов «сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата», передает пресс-служба.

Его арестовали на полтора месяца, до 17 сентября. Мужчине по ч. 4 ст. 159 УК грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Сергей Абельцев давно в жизни партии не участвует, за его судьбой не следим», — сообщили РБК в пресс-службе ЛДПР.

Суд в Москве признал внебрачного сына Жириновского
Политика
Олег Эйдельштейн

Абельцеву 63 года, он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии. В 1991 он стал помощником Владимира Жириновского, в 1992 году возглавляемая тем партия получила нынешнее название — Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Абельцев в новой структуре стал членом высшего совета партии и заместителем председателя, и занимал этот пост до смерти Жириновского в апреле 2022 года.

Затем по ноябрь 2023 года он был помощником первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, но отношения с новым лидером партии Леонидом Слуцким у депутата не сложились. Абельцев адресовал Слуцкому, «спавшему на послании президента России», фрагмент из «Фауста» Гете: «Где нет нутра, там не поможешь потом».

Депутат получил известность резонансными заявлениями и скандалами. В частности, в 2006 году он призывал стрелять по перелетным птицам из систем ПВО.

В 2007 году его помощника Сергея Белозера приговорили к семи годам колонии по делу о вымогательстве $600 тыс. у председателя правления Эпин-банка Натальи Кремлевой. Во время следствия Белозер написал несколько обращений к генпрокурору Юрию Чайке, поясняя, что действовал по заданию Абельцева, который обещал предоставить защиту. Абельцев сказал, что помощник его оговаривает, и потребовал от руководства СИЗО ввести цензуру.

СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре
Общество

В 2008 году правозащитник Лев Пономарев (признан иноагентом) обвинил Абельцева в организации нападения на него и правозащитницу Людмилу Алексееву — на пресс-конференции их забросали куриными яйцами. Пономарев настаивал, что Абельцев присутствовал в зале и координировал действия нападавших. Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр иноагентов) после этого инцидента назвал Абельцева «животным йеху». Депутат подал в суд, по требованию суда была проведена лингвистическая экспертиза высказывания, оскорблений в словах не было обнаружено.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Жириновский Госдума
Владимир Жириновский фото

Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР
25 апреля 1946 года
Материалы по теме
Актер из «Слова пацана» сыграет Жириновского в биографическом фильме
Политика
Депутата от Румынии вывели с заседания Европарламента в наморднике
Политика
На Украине арестовали дом и Maybach доверенного лица Януковича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Минфин предложил маркировать импортный алкоголь в России Бизнес, 10:31
До ₽15 млн штрафа. Как бизнесу хранить данные, чтобы не платить за утечки Pro, 10:30
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
«Зенит» украсил форму золотым шевроном в честь 100-летия клуба Спорт, 10:28
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 12 июля Инвестиции, 10:27
В работе авиакомпаний по всему миру произошел массовый сбой Технологии и медиа, 10:18
Произошел глобальный сбой систем Windows Технологии и медиа, 10:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хуситы заявили об ударе новым беспилотником по Тель-Авиву Политика, 10:16
Ликсутов рассказал о планах увеличить трамвайный пассажиропоток до 1 млн Город, 10:15
Кто из россиян выступит на Олимпиаде в Париже Спорт, 10:13
Акции «Совкомфлота» обвалились на 9% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:08
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 09:59
«Она терпит бедствие»: сможет ли Китай снова разогнать экономику Pro, 09:54
Раненный во дворе дома в Шебекино подросток умер через неделю реанимации Политика, 09:49