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Силовики задержали бывшего заместителя Жириновского

Силовики задержали бывшего заместителя Жириновского экс-депутата Абельцева
Правоохранительные органы задержали известного по судам с правозащитниками бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева. Замоскворецкий суд арестовал его по делу о мошенничестве
Сергей Абельцев
Сергей Абельцев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Государственной думы, члена партии ЛДПР Сергея Абельцева, сообщили РБК два источника, знакомых с материалами дела.

63-летний Абельцев был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили собеседники РБК. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

Следственные органы ходатайствовали об аресте Абельцева. Замоскворецкий суд Москвы 18 июля удовлетворил просьбу об аресте Абельцева.

РБК попытался связаться с Абельцевым, по его номеру ответила женщина, которая сказала, что комментариев не дает.

РБК направил запрос в ЛДПР.

Сергей Абельцев родился в Люберцах в 1961 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии.

В 1991 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского, в 1992 году возглавляемая последним партия получила нынешнее название — Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Абельцев в новой структуре стал членом высшего совета партии и заместителем председателя.

Политик был депутатом четырех созывов Госдумы — впервые он был избран в 1993 году, в первый созыв парламент. Депутатом он перестал быть в 2011 году, однако в партии остался. В период с 2011 года по апрель 2022 года, то есть до смерти Владимира Жириновского, Абельцев был его помощником. С апреля 2022 года по ноябрь 2023 исполнял обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Как следует из публикаций на сайте Абельцева, отношения с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким у него не сложились. Слуцкому, «спавшему на послании президента России», Абельцев адресовал фрагмент из «Фауста» Гете — «Где нет нутра, там не поможешь потом».

В 2008 году правозащитник Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обвинил Абельцева в организации нападения на него и правозащитницу Людмилу Алексееву — на пресс-конференции их забросали куриными яйцами. Пономарев утверждал, что Абельцев был в зале и координировал действия нападавших. Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр иноагентов) после этого инцидента назвал Абельцева «животным йеху». Депутат подал в суд, по требованию суда была проведена лингвистическая экспертиза высказывания, оскорблений в словах не было обнаружено.

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Владимир Жириновский фото

Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР
25 апреля 1946 года
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