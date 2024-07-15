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Выборы президента США ,  
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Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев

Сюжет
Выборы президента США
Трамп заявил, что собирался выступить с «одной из самых невероятных» речей и посвятить ее критике Байдена. После покушения он решил «воспользоваться историческим моментом» и сплотить избирателей
Фото: Etienne Laurent / Reuters
Фото: Etienne Laurent / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил The Washington Examiner, что после покушения полностью переписал свою речь, с которой выступит на съезде Республиканской партии, открывающемся 15 июля в Милуоки. Там его официально выдвинут кандидатом на ноябрьских выборах.

По словам Трампа, в изначальном варианте речь должна была быть «сенсационной» и «одной из самых невероятных»; большое внимание в ходе выступления он собирался уделить критике политики действующего президента Джо Байдена.

«Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — поделился политик. Он сообщил, что вместо того, чтобы «взбудоражить» избирателей намерен «воспользоваться историческим моментом» и сплотить их: «Это шанс объединить страну. Мне дали такой шанс». По мнению Трампа, нападение на него на митинге в Пенсильвании полностью изменило ход избирательной кампании, что признают и республиканцы, и демократы.

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Джо Байден

Трамп считает, что ему удалось спастись от смерти потому, что он отвернулся от участников митинга, чтобы посмотреть на экран с данными, которые он озвучивал на мероприятии. «Я редко отвожу взгляд от толпы. Если бы я не сделал этого в тот момент, мы бы сегодня не разговаривали», — сказал он журналисту The Washington Examiner.

Конгрессмены от Республиканской партии полагают, что покушение на Трампа увеличило его шансы победить на ноябрьских выборах. По мнению членов Демократической партии, вопрос замены президента Джо Байдена в качестве будущего кандидата пока что утратил актуальность, передает NBC (эти обсуждения усилились после неудачного выступления Байдена на дебатах в конце июня).

На митинге в городе Батлер 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу из винтовки. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены. Байден после произошедшего поручил обеспечить полную безопасность Трампу, призвал американцев «охладить» накал политических страстей и не превращать политику «в поле боя, или, не дай бог, в арену для убийств».

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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