Good Bye Brandon: в какой атмосфере Трампа выдвинули в президенты
Надпись на плакате сторонника Трампа: «Импичмент, арест, приговор, стрельба — всё ещё на ногах. Храни Господь Трампа».
Перед делегатами выступил сын Трампа Дональд Трамп-пладший.
На фото: Дональд Трамп и его дети и внуки. Старшая внучка Дональда Трампа — 17-летняя Кай Мэдисон Трамп выступила перед делегатами и рассказала о «добром дедушке», который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят».
Надпись на футболке: «Борись! Борись! Борись!»
Фразы про Брэндона — внутренний мем сторонников республиканцев, который появился после гонок NASCAR в октябре 2021 года. Журналистам, освещавшим гонку, показалось, что толпа скандирует «Let’s go, Brandon» — в поддержку гонщика Брэндона Брауна. Однако потом выяснилось, что зрители кричали «Fuck Joe Biden».
Сторонники Трампа на улицах Милуоки во второй день съезда.
На съезд приехала модель Эмбер Роуз.
Перед делегатами съезда выступил 98-летний ветеран Второй Мировой Вильям Пекрул.
На съезде выступила телеведущая Кимберли Гилфойл.
Сторонники Трампа решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком, надев на уши повязки.
В Милуоки (штат Висконсин) прошел съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от партии. Этому предшествовало покушение на политика, которое, по мнению многих аналитиков, увеличило его шансы вернуться в Белый дом.
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