Good Bye Brandon: в какой атмосфере Трампа выдвинули в президенты

В Милуоки (штат Висконсин) прошел съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от партии. Этому предшествовало покушение на политика.

Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters Надпись на плакате сторонника Трампа: «Импичмент, арест, приговор, стрельба — всё ещё на ногах. Храни Господь Трампа». Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Перед делегатами выступил сын Трампа Дональд Трамп-пладший. Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters На фото: Дональд Трамп и его дети и внуки. Старшая внучка Дональда Трампа — 17-летняя Кай Мэдисон Трамп выступила перед делегатами и рассказала о «добром дедушке», который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят». Фото: Cheney Orr / Reuters Надпись на футболке: «Борись! Борись! Борись!»

Фото: Brian Snyder / Reuters Фразы про Брэндона — внутренний мем сторонников республиканцев, который появился после гонок NASCAR в октябре 2021 года. Журналистам, освещавшим гонку, показалось, что толпа скандирует «Let’s go, Brandon» — в поддержку гонщика Брэндона Брауна. Однако потом выяснилось, что зрители кричали «Fuck Joe Biden». Фото: Callaghan O'hare / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Spencer Platt / Getty Images Сторонники Трампа на улицах Милуоки во второй день съезда. Фото: Leon Neal / Getty Images На съезд приехала модель Эмбер Роуз. Фото: Scott Olson / Getty Images Фото: Joe Raedle / Getty Images Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Перед делегатами съезда выступил 98-летний ветеран Второй Мировой Вильям Пекрул. Фото: Callaghan O'hare / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Jim Vondruska / Getty Images Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Фото: Mike Segar / Reuters На съезде выступила телеведущая Кимберли Гилфойл. Фото: Andrew Kelly / Reuters Сторонники Трампа решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком, надев на уши повязки. Фото: Cheney Orr / Reuters

В Милуоки (штат Висконсин) прошел съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от партии. Этому предшествовало покушение на политика, которое, по мнению многих аналитиков, увеличило его шансы вернуться в Белый дом.