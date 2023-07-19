Армения обсудила военное сотрудничество с армией США

Эдвард Асрян и Чарльз Браун (Фото: mil.am)

Глава Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США адмиралом Кристофером Грейди и начальником штаба ВВС США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия двух стран в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Армении.

Встреча прошла во время визита Асряна в США. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, участие Армении в американских программах и другие вопросы. Речь также шла о внедрении концепции «командование посредством задания» и профессиональной сержантской системы.

Также стороны обсудили проблемы региональной безопасности.

С 1992 года Армения состоит в ОДКБ, объединяющей Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. В начале 2023 года Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ «Нерушимое братство», а в мае премьер-министр страны Никол Пашинян не исключал, что страна может покинуть организацию.